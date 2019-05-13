شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة غير متوقعة في الضالع..ومصرع قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد آخر..وإعلان رسمي للجيش الوطني ’’أول فيديو’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه، اليوم الأحد، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شمالي الضالع.

ووفقا لموقع الجيش "سبتمبر نت"،استهدفت الغارات تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية قعطبة، ومنطقة يعيس في جبهة مريس، شمالي المحافظة . وأسفرت الغارات، عن مصرع قائد المنطقة الرابعة التابعة للمليشيا الحوثية المدعو رداد يحيى العمري، مع عشرات أخرين من عناصر المليشيا، علاوة على تدمير آليات قتالية، وشاحنة على متنها اسلحة وذخيرة.

كما تم مصرع قيادي حوثي آخر، إثر استهداف سيارته ما أدى لمقتله ومن معه.

شـاهد الفيديو: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضربة غير متوقعة في الضالع..ومصرع قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد آخر..وإعلان رسمي للجيش الوطني ’’أول فيديو’’ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.