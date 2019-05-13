شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قناة الجزيرة: الإمارات تلقت ضربة تحت الحزام من هذه الدولة.. ويكشف علاقة الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مدير قناة الجزيرة السابق ياسر أبو هلالة، بأن تفجيرات ‎الفجيرة ضربة تحت الحزام وجهتها ‎إيران للإمارات.



وأضأف في تغريدة : "فالإعلان عنها كان عبر قناة الميادين الممولة إيرانيا، وسبقها إعلان الحوثيين غير مرة عن ضرب الإمارات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة لكن هذه المرة لم يصدر حتى الآن تبنٍ رسمي".



وتابع: "بدا ارتباك ‎الإمارات واضحاً بعد تفجيرات الفجيرة، فمع أن قرقوش يغرد كل يوم عن ‎ليبيا واليمن وقطر ..التزم الصمت، وبعد إعلان الميادين صدر نفي رسمي من وكالة وام لم يلبث أن نفاه خبر عن وزارة الخارجية يؤكد تعرض سفن تجارية قرب الفجيرة لعمل تخريبي".

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