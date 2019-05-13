سقوط 8 مدنيين بإنفجار عبوة ناسفة في محافظة تعز

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
قُتل اثنين من المدنيين وأصيب أخرون، مساء الأحد، في انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان.
واوضح مصدر أمني إن عبوة ناسفة كانت في “قالب قمامة” أمام مبنى محافظ المحافظة في شارع جمال انفجرت مساء الاحد مما أدى إلى مقتل رجل وامرأة كانوا بالقرب من مكان الانفجار.
ولفت المصدر إلى إصابة 6 أخرون. ولم يُعرف بعد الجهة التي تقف وراء الانفجار. ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها.
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