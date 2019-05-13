أزمة الأفارقة الفارين من الحوثي على وشك الحل "تفاصيل"

ناقش مدير عام مديرية مدينة مأرب محمد صالح بن جلال مع منظمة الهجرة الدولية آلية التعاون المشتركة والتدخلات الإنسانية في ظل النزوح المستمر إليها من المحافظات الخاضعة لمليشيا الحوثي، واستقبالها لآلاف اللاجئين من دول القرن الإفريقي.

ورحب بن جلال خلال استقباله مدير مكتب الهجرة الدولية بمحافظة مأرب آندرس هاجولاند بافتتاح المنظمة مكتباً لها كأول منظمة أممية تفتتح مكتباً لها بمأرب .. مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهل من قدرة المنظمة في الوصول إلى المجتمع المستفيد، والتعرف على الواقع عن قرب.

وأشار مدير عام مديرية مأرب إلى أهمية التنسيق بين السلطة المحلية في المديرية والمكتب ؛ بما يعزز من قدرات السلطة المحلية في المحافظة والمديرية تجاه النازحين والمجتمع المحلي وكذا اللاجئين من دول القرن الإفريقي.

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وقال إن مديرية مدينة مأرب استقبلت مئات الآلاف من النازحين الذين نزحوا إلى المحافظة، وهذا العدد الكبير فرض أعباءً كبيرة على السلطة المحلية في مختلف المستويات سواءً الخدمية أو الإنسانية ؛ في ظل غياب شبه كلي للمنظمات الإنسانية الدولية عن القيام بدورها تجاه النازحين.

إلى ذلك عقد مدير عام مديرية المدينة محمد صالح بن جلال اجتماعاً لمناقشة سير أداء الفرق الميدانية لتحصيل الواجبات الزكوية وأبرز المعوقات التي تواجهها ووسائل حلها.

وشدد بن جلال على ضرورة التحصيل والالتزام بما جاء في تقرير لجنة ربط الزكاة .. مؤكداً أهمية التعامل الحسن مع المكلفين لأداء فريضة الزكاة المفروضة التي شرعها الله على الأموال والأنفس بما يعود بالنفع على المكلفين والمجتمع بشكل عام.