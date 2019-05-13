التلال يفوز بثاني مباريات دوري الفقيد هاني الباص للناشئين في بروم

تتواصل منافسات دوري الفقيد هاني الباص الرمضاني لكرة القدم للناشئين حيث لعب عصر الأحد 7 رمضان 1440هـ فريقي النجاح والتلال على أرضية ملعب الفقيد محمد حقص التابع لنادي النصر ببروم في الدوري الذي ترعاه مؤسسة الأمل للتنمية .ووفقاً للإعلامي محمد عبدالرحيم، فإنه وفي المباراة التي انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد بفوز مستحق لفريق النجاح بعد تقديمه أداءً رائعا كسب من خلاله تشجيع الجماهير الحاضرة في ملعب.وبعد سيطرة مطلقة لفريق النجاح سجل اللاعب عوض المحمدي هاترك فيما سجل زميله اللاعب مصطفى اليهري الهدف الرابع ، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق التلال اللاعب علي باسفيل.

وبهذا الفوز حقق فريق النجاح أولى نقاطه في صدارة المجموعة الثانية ، فيما ستجرى يوم غدا الاثنين ثاني مباريات المجموعة الأولى بين فريقي الاتفاق والقراصنة على نفس ملعب.

أدار هذه المباراة تحكيميا الكابتن وليد الموسطي.