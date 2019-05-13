مقتل قيادي حوثي بارز في غارات للتحالف "الإسم"

قتل قيادي رفيع في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شمالي الضالع.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية قعطبة ومنطقة يعيس في جبهة مريس، شمالي المحافظة .
وبين أن الغارات أسفرت عن مصرع نائب قائد المنطقة الرابعة التابعة للميليشيا المدعو رداد يحيى العمري، مع عشرات آخرين من عناصر الميليشيا، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية، وشاحنة على متنها اسلحة وذخيرة.
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