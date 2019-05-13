ارتفاع عدد ضحايا انفجار عبوة ناسفة بتعز "التفاصيل"

ارتفع عدد قتلى انفجار العبوة الناسفة التي انفجرت أمام المقر المؤقت للسلطة المحلية في شارع جمال بتعز إلى ثلاثة.

وقال مصدر طبي، إن الجندي عبدالسلام عاطف، من أفراد الشرطة العسكرية، توفي متأثراً بإصابته في الدماغ جراء انفجار العبوة الناسفة ليرتفع عدد القتلى إلى 3 بينهم امرأة وأصيب 5 مدنيين آخرين، بينهم الناشط باسم منصور علي.

وكانت العبوة، وفقاً لمصدر أمني، مزروعة داخل كوم قمامة في شارع جمال وسط مدينة تعز.

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والقتلى هم: قيس ياسين علي سلطان (20 سنة)، وفاطمة قائد أحمد (70 سنة) والتي أسعفت للمدينة جراء إصابتها بالسرطان، إضافة إلى الجندي عبدالسلام عاطف.

كما تضررت عدد من السيارات المركونة قرب مكان الانفجار أمام البنك الأهلي اليمني والقريب من مقر ديوان عام محافظة تعز.

وأتى هذا الانفجار في ظل تزايد جرائم الاغتيالات والاعتداءات على السكان المدنيين والمنازل من قبل مليشيات الحشد الإخوانية في مدينة تعز.