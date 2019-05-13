1/ لاعب مايو مروان السهمي سنتين
2 / لاعب مايو يونس الجمل سنتين
3/ لاعب مايو ايمن زبيدي سنتين
4/ لاعب مايو اكرم البحري ستة اشهر
5/ لاعب مايو عماد الجديمة ستة اشهر
6 / لاعب اليرموك محمود الرميم شهر
7/ لاعب مايو اسامة حيدر مباراتين .
وكانت اللجنة المنظمة لملتقى وحدة صنعاء الرمضاني الثالث أدانت حادثة اعتداء على حكم مباراة الاهلي ومايو مصطفى قنان التي اقيمت مساء الجمعة ضمن ملتقى وحدة صنعاء الرمضاني الثالث .
وعبرت اللجنة المنظمة للملتقى عن شديد استنكارها لمثل هذه الحالات التي لا تمت للرياضة ولا الرياضيين بأي صلة .
وتوعدت اللجنة المنظمة بانزال العقوبات الرادعة بحق حادثة الاعتداء على حكم مباراة مايو والاهلي وفقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد اليمني لكرة القدم .
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. إيقاف 7 لاعبين اعتدوا على حكام مباريات في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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