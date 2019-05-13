بالأسماء.. إيقاف 7 لاعبين اعتدوا على حكام مباريات في صنعاء

وأوضح الاتحاد في بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، أنه وبناء على التقرير المرفوع من اللجنة المنظمة وعلى النحو الاتي :1/ لاعب مايو مروان السهمي سنتين2 / لاعب مايو يونس الجمل سنتين3/ لاعب مايو ايمن زبيدي سنتين4/ لاعب مايو اكرم البحري ستة اشهر5/ لاعب مايو عماد الجديمة ستة اشهر6 / لاعب اليرموك محمود الرميم شهر7/ لاعب مايو اسامة حيدر مباراتين .

وكانت اللجنة المنظمة لملتقى وحدة صنعاء الرمضاني الثالث أدانت حادثة اعتداء على حكم مباراة الاهلي ومايو مصطفى قنان التي اقيمت مساء الجمعة ضمن ملتقى وحدة صنعاء الرمضاني الثالث .

وعبرت اللجنة المنظمة للملتقى عن شديد استنكارها لمثل هذه الحالات التي لا تمت للرياضة ولا الرياضيين بأي صلة .

وتوعدت اللجنة المنظمة بانزال العقوبات الرادعة بحق حادثة الاعتداء على حكم مباراة مايو والاهلي وفقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد اليمني لكرة القدم .