كيف تقدمت الشرعية في الضالع وصعدة؟

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من إحراز تقدم جديد غرب محافظة الضالع فيما لقي قيادي بارز من الميليشيا حتفه في غارات جوية شمالي الضالع، قيما تواصل قوات الشرعية التقدم في صعدة حيث أحبطت هجوماً لميليشيا الحوثي بمديرية الصفراء بصعدة.

وقال العميد عبده مجلي، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، إن هناك تقدمًا كبيرًا للجيش الوطني اليمني على مختلف الجبهات القتالية، لافتًا إلى تكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وتابع: «هناك إسناد من الطائرات لقواتنا التي تتقدم على الأرض وتستعيد المواقع التي كانت تسيطر عليها القوات الحوثية، لافتًا إلى قطع طرق الإمداد عن الميليشيا عبر السيطرة على عدد من المواقع المهمة.

إحباط

من جهته أوضح قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي أن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوماً للميليشيا الإيرانية في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة ولقي العديد من عناصر الميليشيا مصرعهم وأصيب آخرون. وأكد المرقشي أن العملية جاءت بعد التقدم المستمر للجيش الوطني في جبهة الصفراء خلال الأيام الأخيرة في إطار معركة تحرير محافظة صعدة من الميليشيا.

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تصفية

إلى ذلك، لقي قيادي في ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مصرعه أمس، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شمالي الضالع.

واستهدفت الغارات تجمعات لميليشيا الحوثي، في مديرية قعطبة، ومنطقة يعيس في جبهة مريس، شمالي المحافظة.

وأسفرت الغارات، عن مصرع نائب قائد المنطقة الرابعة التابعة للميليشيا المدعو رداد يحيى العمري، مع عشرات آخرين من عناصر الميليشيا، علاوة على تدمير آليات قتالية، وشاحنة على متنها أسلحة وذخيرة.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية، بمقتل أكثر من 15 من عناصر ميليشيا الحوثية الموالية لإيران وإصابة آخرين، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في جبهة حام بمحافظة الجوف. ووفقاً للمصادر فإن المواجهات اندلعت بعد محاولة تسلل من قبل الحوثيين إلى مواقع الجيش الوطني اليمني في المنطقة، وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي للجيش على مواقع المتمردين في المنطقة.