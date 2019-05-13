شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يثير جنون مذيعة قناة ”فرانس 24” .. والمذيعة تضحك ثم تلغي الحلقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل االاجتماعي مقطعا فيديو مثيرا لضيف حوثي ظهر عبر قناة فرانس 24 ليتسبب في غيظ المذيعة. وسألت المذيعة ضيفها "محمد علي الحوثي" - رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين - عن وجود تنسيق بين جماعته والقوى الانفصالية في جنوب اليمن لتقاسم النفوذ؟ ليرد الضيف قائلا : "لا تعليق. وعادت المذيعة لتسأل ضيفها: "هل نفهم من كلامك وجود سعي لتقاسم التنسيق مع القوى الانفصالية في الجنوب؟" ليرد الضيف مرة أخرى : "لاتعليقوضحكت المذيعة ثم قالت : "نتمنى أن يكون للضيف تعليق على الأسئلة المقبلة"ومضت المذيعة تسأل ضيفها عدة أسئلة وفي كل مرة يجيب بكلمة "لا تعليق" لتقرر إنهاء الحلقة معه.

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