عاجل : انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز ...""الخليج 365"" ينشرثلاث صور حصرية

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عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة مدينة تعز قبل قليل وقال مصدر محلي لليمن السعيد ان الانفجارات نجمت عن عبوات ناسفة تم زراعتها في منطقتين وانفجرتا باوقات متفاوتة واشار المصدر الى ان الانفجار الاول وقع في شارع جمال بينما الانفجار الثاني استهدف طقم عسكري تابع للقوات الخاصة في بئر باشا جوار مستشفى البريهي ونجم عن الانفجارين قتيل و3 جرحى Advertisements

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