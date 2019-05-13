شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة للمغتربين اليمنيين في المملكة .. بشأن الإقامة والكفيل والجنسية السعودية للوافدين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت السعودية خطوات جدية نحو تطبيق مشروع البطاقة الخضراء ”غرين كارد“ أو الإقامة المميزة للوافدين الأجانب، الذي كشفت عنه الرياض قبل ثلاث سنوات، إذ نال المشروع موافقة مجلس الشورى ويحتاج أن يقره مجلس الوزراء ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا. وأقر مجلس الشورى السعودي، يوم الأربعاء، المشروع بموافقة 76 عضوًا مقابل رفض 55 آخرين، ما يعني أن تطبيقه بات شبه مؤكد بالاستناد لإقرار مجلس الوزراء غالبية المشاريع التي يقرها مجلس الشورى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة سارة للمغتربين اليمنيين في المملكة .. بشأن الإقامة والكفيل والجنسية السعودية للوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.