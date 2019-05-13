تحذير من الهند لجميع الوافدين اليمنيين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الهند

حذرت سفارة اليمن في الهند جميع المسافرين اليمنيين الذين يرغبون بالقدوم إلى دولة الهند، من مخالفة قوانين السلطات الهندية فيما يتعلق بدخول الذهب إلى البلاد.

وأكد البيان السفارة بأن قانون جمارك الهند يمنع من دخول٢٠جرام للرجل و٤٠جرام للمرأة وبشكل ذهب ملبوس وليس كسبائك أو جنيهات ذهب .

وأضاف البيان – حصل الخليج 365 على نسخة منه – بأنه وفي حالة المخالفة وعدم الإفصاح عن كمية الذهب لدى جمارك المطارات فيتم مصادرة الذهب كاملا اذا زادت الكمية عن المسموح به.

وأهابت القنصلية بالوافدين بعدم مخالفة التعليمات أعلاه كما نوهت إلى الذين يرغبون بجلب ذهب يزيد عن الحد المسموح به، إشعار الجمارك قبل التفتيش واستلام سند بذلك حتى يتسنى استعادته قبيل المغادرة.