أسعار الذهب في اليمن اليوم الإثنين

ينشر "الخليج 365" أسعار الذهب اليوم الإثنين في الأسواق اليمنية. الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني عيار 24 بيع 22,857 شراء 21,143 عيار 22 بيع 20,952 شراء 19,381 عيار 21 بيع 20,000 شراء 18,500 عيار 18 بيع 17,143 شراء 15,857 عيار 14 بيع 13,333 شراء 12,333 عيار 12 بيع 11,429 شراء 10,571 الاونصة بيع 710,857 شراء 657,543 الجنيه الذهب بيع 160,000 شراء 148,000 الكيلو بيع 22,857,143 شراء 21,142,857 Advertisements سعر الذهب في اليمن داخل تعاملات أسواق المال الوحدة ريال يمني دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 10,223 ريال $40.84 سعر الذهب عيار 22 9,371 ريال $37.43 اسعار الذهب عيار 21 8,945 ريال $35.73 اسعار الذهب عيار 18 7,667 ريال $30.63 سعر الذهب عيار 14 5,963 ريال $23.82 سعر الذهب عيار 12 5,112 ريال $20.42 اسعار أوقية الذهب 317,937 ريال $1,270 اسعار جنيه الذهب 71,563 ريال $285.86 اسعار كيلو الذهب 10,223,044 ريال $40,836

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