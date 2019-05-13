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أسعار الذهب في اليمن اليوم الإثنين

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ينشر "الخليج 365" أسعار الذهب اليوم الإثنين في الأسواق اليمنية.

الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني

عيار 24 بيع 22,857 شراء 21,143

عيار 22 بيع 20,952 شراء 19,381

عيار 21 بيع 20,000 شراء 18,500

عيار 18 بيع 17,143 شراء 15,857

عيار 14 بيع 13,333 شراء 12,333

عيار 12 بيع 11,429 شراء 10,571

الاونصة بيع 710,857 شراء 657,543

الجنيه الذهب بيع 160,000 شراء 148,000

الكيلو بيع 22,857,143 شراء 21,142,857

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سعر الذهب في اليمن داخل تعاملات أسواق المال

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 10,223 ريال $40.84

سعر الذهب عيار 22 9,371 ريال $37.43

اسعار الذهب عيار 21 8,945 ريال $35.73

اسعار الذهب عيار 18 7,667 ريال $30.63

سعر الذهب عيار 14 5,963 ريال $23.82

سعر الذهب عيار 12 5,112 ريال $20.42

اسعار أوقية الذهب 317,937 ريال $1,270

اسعار جنيه الذهب 71,563 ريال $285.86

اسعار كيلو الذهب 10,223,044 ريال $40,836

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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