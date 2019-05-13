أكداللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أن جيوب تنظيم داعش الإرهابى في مناطق الجنوب، تشكل تهديدا أمنيا للسكان، ومن أجل ذلك شن الجيش الليبى عشرات الغارات الجوية على مواقع للميليشيات خلال الأسبوع الماضى، من أجل الحفاظ على الليبيين.
وحذر المسمارى خلال مؤتمر صحفى له ببنى غازى، من الأخبار الكاذبة التى تروجها الكتائب الإلكترونية التابعة للتنظيمات الإرهابية من أجل زعزعة الأمور وضرب ثقة الشعب الليبيى، وتابع:"هناك صفحات تمارس العهر الإعلامى ولا تأخذوا إلا من خلالنا " ، مشيرا الى أن الجيش الوطني يواصل استهداف تجمعات الميليشيات في طرابلس، كما استهدف طيران الجيش شاحنة إمداد لميليشيات الجويلي في طرابلس، مؤكداً أن الميليشيات تستخدم طائرات تركية مسيّرة في قصفت مواقع الجيش الوطنى.
كانت هذه تفاصيل خبر المسماري يكشف عن طائرات الميليشيات في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.