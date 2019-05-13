تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين

يتشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام العملاات ، لهذا اليوم الإثنين، وهي كالتالي:
أسعار الشراء
السعودي: 139
الدولار : 528
الإماراتي : 140
أسعار البيع :
السعودي : 140
الدولار : 538
الإماراتي : 141
* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.
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