سياسي يكشف عن طرق المليشيا فى تعذيب المدنيين داخل السجون (فيديو)

قال فؤاد المنصورى، الصحفي الحقوقي والمحلل السياسي اليمني، عبر برنامج اليوم الثامن المُذاع على فضائية الغد المشرق، إن مليشيا الحوثى الإرهابية لها منهج واضح فى ممارسة التعذيب داخل السجون، فضلاً عن إشرافهم على عمليات اختطاف المدنيين، وإيداعهم بعيداً عن الحياة.

وأشار المحلل السياسي إلى رؤيته حالات تعذيب داخل سجون الحوثي، تمت بطريقة وحشية، حيث تتبع عناصر المليشيا طرق غريبة فى التعذيب، من بينها، تعليق للأيادى والحرمان من النوم وتقطير البلاستيك على الجسم، عازمين على أن يؤدى التعذيب إلي الوفاة، مُتلفظاً "هناك حقد وغل".

واستكمل المنصوري، خلال حديثه، هناك كثير من الأُسر لم يستطيعوا الإبلاغ عن اختفاء أبنائهم، خوفاً من بطش الحوثي، مُشيراً إلى أنه طبقاً لمنظمات رسمية فإن هناك ما يقرب من 10 ألاف شخص اختفوا خلال عام 2018 ، من بينهم 1600 شخص من الحديدة منذ توقيع اتفاق استكهولم.