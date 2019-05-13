شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات عسكرية جديدة في الضالع.. ومصرع قائد المنطقة العسكرية الرابعة التابع للحوثيين .. وإعلان رسمي للجيش الوطني (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه، اليوم الأحد، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شمالي الضالع.

ووفقا لموقع الجيش "سبتمبر نت"،استهدفت الغارات تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية قعطبة، ومنطقة يعيس في جبهة مريس، شمالي المحافظة .

وأسفرت الغارات، عن مصرع قائد المنطقة الرابعة التابعة للمليشيا الحوثية المدعو رداد يحيى العمري، مع عشرات أخرين من عناصر المليشيا، علاوة على تدمير آليات قتالية، وشاحنة على متنها اسلحة وذخيرة.