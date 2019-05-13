شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بنائب الرئيس وتعيين هذا المسؤول الرفيع بديلاً عنه .. و مسؤول يمني يكشف الحقيقه (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مسؤول يمني سابق شائعات تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية بدلا عن الجنرال علي محسن صالح. وكتب اللواء حمود الصوفي بصفحته على موقع التدوين المصغر " تويتر" "يتم تدوال ونشر اشاعات مغرضة كاذبه بقرار تعيني نائباً لرئيس الجمهورية من مطابخ الاخوان(في اشارة الى حزب التجمع اليمني للإصلاح ) التي تهدف لتأجيج الصراع مع الامارات وعليه انفي نفياً قاطعاً جملة وتفصيلا لهذه الإشاعات.

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