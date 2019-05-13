شكرا لقرائتكم خبر عن ناطق قوات حراس الجمهورية يؤكد انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد العميد صادق دويد الناطق الرسمي باسم قوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق محمد صالح نجل شقيق الرئيس الراحل "صالح" أن مليشيا الحوثي انسحبت من موانئ الحديدة بحسب اتفاق السويد.



وغرد على موقع "تويتر" حول تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد مشيرا الى إنه عقد اجتماعا إيجابيا مع كبير المراقبين في الحديدة.



وأضاف واتفقنا على ضرورة أن تفضي انسحابات الحوثي من المواني الى:



1. إطار زمني محدد لتفعيل UNVIM ( آلية التحقق والتفتيش )

2. الإطار الزمني لإزالة الألغام و المظاهر المسلحة.

3. آلية الإشراف على واردات الموانئ.

٤. الإطار الزمني لإستكمال المرحلة الأولى



وكانت الأمم المتحدة قد اعلنت انسحاب مليشيا الحوثي من مؤانئ الحديدة فيما شككت الحكومة الشرعية بذلك.



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