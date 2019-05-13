قالت مؤسسة موانئ خليج عدن، إن محطة الحاويات بميناء عدن، حققت زيادة بنسبة 10 بالمائة في معدل مناولة الحاويات خلال الثلث الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت المؤسسة في إحصائية نشرت في وكالة "سبأ"، أن عدد الحاويات المتداولة خلال الثلث الأول للعام الجاري وصل إلى 146الف و 975 حاوية نمطية، فيما بلغ عدد السفن الواصلة إلى الميناء في نفس الفترة في 58 سفينة .
وبينت أن حركة الملاحة في الميناء ترتفع وتيرتها يوماً بعد يوم بفضل التسهيلات والخدمات التي تقدمها المؤسسات لخطوط النقل الدولية الزائرة للميناء .
كانت هذه تفاصيل خبر موانئ عدن: أكثر من 146 ألف حاوية جرى تداولها في الثلث الأول من العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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