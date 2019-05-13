رئيس الوزراء يوجه بتكثيف حملات الرقابة على أسعار السلع وضبط المخالفين

وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية، بالاستمرار في تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش وتكثيفها على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وضبط أية مخالفات أو تلاعب بما يحمي حقوق المستهلك ويخفف الأعباء على المواطنين.



وشدد رئيس الوزراء اثناء لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، على توسيع حملات الرقابة التموينية والسعرية لتشمل جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وكافة المحافظات المحررة، ومضاعفة الجهود لاستمرار ضبط المخالفين والمتلاعبين بالقوت اليومي للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وأكد ان الإجراءات الحكومية التي نجحت في تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب ان يقابلها انخفاض موازي لاسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.



واطلع رئيس الوزراء من قيادة وزارة الصناعة والتجارة على تقرير حول المهام التي تنفذها الوزارة ومكاتبها والجهات التابعة لها، إضافة الى أوضاع الأسواق المحلية وأسعار السلع والتنسيق القائم مع التجار ورجال الأعمال والغرف التجارية لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.



وشدد رئيس الوزراء، على أهمية تفعيل جميع المرافق التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، وتفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة للقيام بمهامها الرقابية وبما يخدم مصلحة المستهلك ويمنع أي أخلال بالمواصفات والجودة..

كما وجه بالتركيز في الفترة الراهنة على البناء المؤسسي للوزارة وتأهيل الكادر، وتفعيل دور نيابة الصناعة والتجارة والضبط القضائي للمخالفات



بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، أن الوزارة تضطلع لأداء الكثير من المهام وفقا والأولويات التي تفرزها المرحلة الراهنة، حيث تعمل على ربط جميع المحافظات بنظام شبكي وذلك من أجل تحقيق سهولة التواصل بين جميع مكاتب الوزارة في كافة محافظات الجمهورية..

واشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة لتدريب وتأهيل الكادر الوظيفي وتطويره لتحمل أعباء المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الوزارة تعمل كل ما بوسعها لتحقيق ما يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي والتمويني.

