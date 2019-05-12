عضو الفريق الحكومي دويد: ترتيبات الحديدة الجارية مؤقتة والاتفاق لا يتجزأ

أكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية وعضو الوفد الحكومي بلجنة الحديدة العميد الركن صادق دويد أن اتفاق السويد بخصوص الحديدة كل لا يتجزأ في صورته النهائية والوضع القائم مؤقت.

وشدد العميد صادق دويد في تصريحات اليوم الأحد 12 مايو 2019، على التحقق من خفر السواحل والأمن المحلي الأساسيين وإعادة المبعدين إلى أعمالهم والنازحين إلى منازلهم ومنع تهريب السلاح أو استثمار موارد الموانئ للميليشيات

وجاء تصريح دويد مع الانتقادات للشرعية بالصمت عما يسمى عملية اعادة الانتشار الحوثية في موانئ الحديدة عبر مسرحية .

وفي بيان لها، تحدثت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها عن حصيلة اليوم الأول من إعادة انتشار الحوثيين في موانئ الحديدة وقالت إنها سارت حسب الخطة.

وقال بيان رئيس فريق المراقبين الدوليين الفريق مايكل لوليسغاردإن فرق الأمم المتحدة راقبت الموانئ الثلاثة في آن واحد عند خروج القوات العسكرية (المليشيات الحوثية) من الموانئ وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن فيها .