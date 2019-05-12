مركز الأرصاد الوطني يحذر من موجة غبار ستضرب 3 محافظات

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية ان كتلة غبار مصدرها وسط شبه الجزيرة العربية، ستتأثر بها حاليا أجزاء من صحاري محافظات (حضرموت، مأرب، الجوف) وأجزاء من محافظة صعدة.

وفي بيان له أوضح انه من المحتمل أن يمتد تأثير موجة الغبار ليشمل أجزاء من المحافظات الجبلية الشمالية الغربية، كما تبين صور الأقمار الصناعية.

وفي الوقت ذاته توقع المركز هطول أمطار رعدية على محافظات (حجة، المحويت، ذمار، إب) و المرتفعات الجنوبية الغربية.

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ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من موجة الغبار، خاصة من يعانون من الأمراض الصدرية.

كما نبه سائقي المركبات في الخطوط الطويلة و الطرقات الصحراوية من تدني مدى الرؤية الأفقية.

ونبه المركز أيضا سائقي المركبات والمواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول في الشعاب و الوديان و الانزلاقات الصخرية، وتدني الرؤية أثناء هطول الأمطار.