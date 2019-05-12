في هذه الدولة توفي الشيخ محسن بن علي بن معيلي

ودعت اليوم الأحد محافظة مأرب واليمن ككل الشيخ محسن بن علي بن معيلي العبيدي أحد أبرز شيوخ محافظة مأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" ان الشيخ محسن بن علي بن معيلي توفي اليوم الأحد في مستشفى الصفاء بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح ان بن معيلي يتلقى العلاج في مستشفى الصفاء بالقاهرة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تقدمه في السن.

وأكد المراسل انه سيتم نقل جثمان الشيخ بن معيلي إلى اليمن وسيتم تشييعه في مسقط رأسه بمنطقة المكراب بمديرية الوادي شرق مأرب.

ويعد الشيخ محسن بن علي بن معيلي أبرز مشائخ مأرب وقد كان له دوراً كبيراً في الدفاع عن اليمن والجمهورية بما في ذلك الاحداث الأخيرة فقد كان له دوراً في دعم وتأييد مطارح نخلا ضد مليشيا الحوثي حيث كان له دوراً بارزاً في وحدة صف قبائل عبيدة وابناء مأرب بشكل عام.