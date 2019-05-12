تعرف على أحدث معلومات توفير الغاز المنزلي في صنعاء ومدن أخرى

تتواصل أزمة توفير الغاز المنزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي ومنها العاصمة صنعاء حيث يتم توزيع كميات محدودة عبر العقال.

وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الخاضعة للحوثي، اليوم، أنها وزعت 160 دينا غاز منزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة لتوزيعه على المواطنين، وكذا توزيع 13 دينا للمناطق المتداخلة مع مديريات الأمانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 45 قاطرة منها 14 قاطرة لأمانة العاصمة و31 لبقية المحافظات.

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وفيما يتعلق بشحنة الغاز المستوردة بينت الشركة أنها وزعت 35 دينا غاز في مديرية بني الحارث بعدد سبعة آلاف أسطوانة غاز بيع مباشر.

وأشارت الشركة إلى أنه مونت 37 طرمبة خاصة بالسيارات بـ 215 ألف و376 لتر وتموين المطاعم بأربعة آلاف و933 أسطوانة غاز توزع مباشرة، وكذا تموين المصانع ومزارع الدواجن بـ 116 ألف و189 لتر غاز.

يشار إلى أن الغاز المنزلي يتوفر بصورة محدودة وأسعار مرتفعة بالغالب في السوق السوداء مع الية الحوثي بتوزيع محدود في السعر الرسمي.