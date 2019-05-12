محافظ تعز يؤكد سعي السلطة المحلية دعم الزعازع بالمشاريع التنموية

أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان أن السلطة المحلية سوف تسعى إلى رفد عزلة الزعازع بمديرية الشمايتين، بالمشاريع التنموية في الجانب التعليمي والصحي خدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم بمشائخ ووجهاء العزلة وذلك في إطار اللقاءات المكثفة والتحركات الحثيثة التي يجريها محافظ تعز نبيل شمسان حرصا منه على الاستماع لمشاكل المواطنين عن قرب.
وأشاد محافظ تعز بالتضحيات الكبيرة التي قدمها أهالي عزلة الزعازع في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية .. مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق القانون ضد كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت الوطنية وبتضحيات الشهداء والجرحى.
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