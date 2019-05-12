شكرا لقرائتكم خبر عن الفتاة السعوديه الهاربه رهف توجه ضربه قاضيه لعائلتها وتقدم على هذا العمل الفاضح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شرت الفتاة السعودية رهف محمد القنون اللاجئة في كندا عقب هروبها من السعودية، صورة جديدة على حسابها بتويتر أثارت جدلا واسعا. وظهرت “رهف” في الصورة التي رصدتها (وطن) على حسابها بتويتر، وهي ترتدي لباس أسود مفتوح من عند الصدر وظهرت بشعر عاري تجلس على مكتب ولم توضح مكانها. وأثارت صورة الفتاة السعودية رهف جدلا واسعا بين متابعيها الذين تباينت ردودهم بين هجوم عنيف عليها واتهام بالانحلال والفجور، وبين تعليقات داعمة ومحفزة لها على استكمال ما بدأته عقب هروبها من السعودية. وكانت الشابة السعودية رهف محمد القنون (18 عاما) حصلت على حق اللجوء في كندا، بعد أن كانت أوقفت في مطار بانكوك. كما فرت شقيقتان سعوديتان أيضا إلى هونغ كونغ في سبتمبر الماضي، وغادرتا هذه المنطقة في نهاية مارس إلى بلد ثالث لم يكشف عنه. فيما يلي يعيد "بويمن" الفيديو الأول الذي ظهرت به الفتاة السعودية رهف القنون وهي تتحدث في حوار تلفزيوني عن أسباب هروبها من المملكة والتخلي عن عائلتها:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفتاة السعوديه الهاربه رهف توجه ضربه قاضيه لعائلتها وتقدم على هذا العمل الفاضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.