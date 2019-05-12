شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الاخوان والحوثي ينفذوا أول مخطط خبيث لسيطرتهم على كهرباء عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مخطط خبيث قام لوبي الفساد في الكهرباء بتنفيذ اول مخطط من أجنداتهم الخبيثة للسيطرة من كهرباء عدن وهذا يأتي بالتزامن مع الحرب الذي يشنها الحوثي والاخوان على الجنوب عسكريا في الحدود على ارض الجنوب أيضا لم يكتفوا بذلك .

أفادت مصادر في كهرباء عدن أن مولد 5 ميجا الذي كان يخضع لصيانة منذو عدة أشهر وعند إستكمال الصيانة فيه وتشغيله لمدة 45 ثانية وانطفئ وعند فحص المولد من قبل كبير مهندسي الكهرباء تبين أن قطع الغيار الذي قاموا بتركيبها ليست بجديدة ولا مطابقة للمواصفات والذي كلفت خزينة الدولة ملايين .

ونناشد كلا من :

وزير الداخلية

وزير الكهرباء والطاقة

مدير أمن العاصمة عدن

قائد الحزام الأمني للعاصمة عدن

بالتحقيق الفوري والتحفظ على كل المتسببين في هذه العمل وهم :

ياسمين خذابخش مديرة محطةكهرباء خورمكسر المقاله مؤخرا

بسام الصلوي رئيس النقابة في صنعاء

نشوان العبسي رئيس نقابة محطة خورمكسر

صالح حنتوش مدير الصيانة سابقا /نائب مدير المحطة حاليا



الذي يريدوا من خلاله إخضاع الجنوبين وإفشال جهود التحالف في النهوض الكهرباء بعد تحسن ملحوظ تشهده العاصمة عدن هذا العام في الكهرباء.