شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل عمران المنصور وسليم أبو عطشان إلى المرحلة الثالثة من مسابقة المبتكر اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء - ماجد واصل

تأهل كل من عمران محمد المنصور وسليم ناصر أبو عطشان إلى المرحلة الثالثة من المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية ” المبتكر اليمني ” التي تقيمها وتتبناها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان المبارك يومياً على قاعة خليجي عشرين وتبث عبر قناة اليمن الفضائية .

وجاء تأهل المنصور وعطشان عن ابتكارهما سرير طبي ذكي ومتحرك وبعد منافسة شديدة مع المبتكر حسين عارف علي عبد ربه الذي شارك بابتكاره ذراع الية تعليمية والمبتكر علي محمد صغير الملاحي الذي شارك بابتكار انتاج الغاز والمشتقات النفطية من مخلفات البوليمرات.

Advertisements

وخلال حضوره هذه الحلقة من المسابقة حث وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة الشباب والمخترعين المشاركين في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية " المبتكر اليمني " على الاستمرار في الابتكار والإبداع .

وأشار إلى أن الهدف من المسابقة إبراز الابتكارات وتشجيع المواهب والمخترعين .

وقال " إن الخروج من المسابقة لا يعني التوقف بل على العكس يجب ان يكون حافزاً على المزيد من الإبداع والتطوير للابتكارات والاختراعات والاستفادة من ملاحظات أعضاء لجان التحكيم العلمية والذين تم اختيارهم من الكفاءات العلمية في الجامعات اليمنية والمخترعين والمختصين ".

ودعا الوزير الدرة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمنتجين والمصنعين والغرف التجارية إلى تبني هذه المشاريع والابتكارات وتشجيع الشباب المبتكرين والمبدعين .. مبدياً استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أهداف المسابقة.