قيادة جالية نيويورك تنعي مدير مكتب المغتربين بمحافظة اب

عدن - ياسمين التهامي - نعت قيادة جالية نيويورك بوفاة المناضل الشيخ جميل صالح الحجاجي. مدير مكتب المغتربين بمحافظة إب.

بسم الله الرحمن الرحيم

"يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي" صدق الله العظيم"

"O soul that art at rest!

Return to your Lord, well-pleased (with him), well-pleasing (Him)

And enter into My garden"

"وماتدري نفس ماذا تكسب غدا وفي أي أرض تموت .."صدق الله العظيم"

ببالغ الأسى وعميق الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقةالوزارة بلاغ الفاجعة المدوية بوفاة الزميل جميل الحجاجي مدير عام مكتب إب.وبالتاكيد إنها الفاجعة التي اصابة قيادة الوزاره وموظفيها وجالياتها برعب لميحدث له مثيل .وفي هذه اللحظات لم استطيع استجماع حواسي لترتيب العبارات والمعاني والجمل لتعزية اولاده ومحبية وموظفين الوزاره ومكاتب المحافظات اكتب لكم هذه العبارات وقلبي ينفطر الما وعيني تدمع حمما ويدي ترتعش من هول الفاجعة بوفاتك ايها الزميل العزيز الكريم الشهم المقدام استعجل ببعث الرسالة واطلب العفو والمعذره إن شابتها اخطاء وركاكة في الصياغة...



الاخوة اولاد الفقيد المناضل الدكتورجلال، والدكتورجندل، وجبل ،وجبريل جميل الحجاجي . تلقينا نباء وفاة والدكم المفاجئ بذبحة صدرية في اوائل شهر رمضان المبارك وهي رحمة من الله وحبا فيه وقد اختار الله والدكم المناضل الى العلين أبنائي اولاد الفقيد لوالدكم مزايا حميده لقدعمل والدكم طول حياتة في خدمة مجتمعه واصلاح ذات البين وقد تقلد العديد من المناصب حيث كان واحد من أبرز القيادات التعاونية النزية والخيره في مديرية بعدان، ورئيس لجنة المغتربين ، ومديرعام المغتربين بمحافظة حتى وفاته المنية .

وبهاذا المصاب الجلل اشاطركم احزانكم واقول لكم لقد فقدة جالية نيويوك ،و محافظة ومديرية بعدان والشعر ومكتب مغتربين محافظة إب رجل يحمل كل الصفاة حيث كان الاخ والاب والانسان الذي يحمل في قلبه الرحمة والانسانية للموظفين والمغتربين بمحافظة إب .....



وبرحيله تنعي قيادة الجالية وفاة والدكم وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي والمواساه لكم ولكل المغتربين و محبي الفقيد سائلين المولى عزوجل أن يتغمدالفقيد بواسع رحمته وأن يعصم فلوبكم بالصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون .

(وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد)صدق الله العظيم.

(And the stupor of death will come in truth; that is what you were trying to escape.)سورة ق, الآية 19:

رئيس جالية نيويوك

الاستاذ/فتح ناجي علاية



المسؤل الاعلامي للجنة شؤن المغتربين إب

عبدالغني اليوسفي

خالد التوعلة

يحي محمد الجماعي

امين علاية

خالد مشرح

مشرح مشرح

احمدالمجاهد

قاسم الشريف

محمديحي صيبعان

عبدالموتي

عبدالجليل ناشر

عبدالولي الردي

عبدالله صالح الكبادي

عادل مسعد الكبادي

عبدالكريم اليوسفي

عبدالكريم الغزالي

اللواء علي صالح الغني

رؤسىء الجاليات

فتح ناجي علاية جالية نيريورك

نبيل الجماعي

طه الحميري جالية الرياض

عبد الشوخي جالية جازان

عبدالغزالي جالية الطائف

منصور محمدسماعيل كلفونيا

عبدالحكيم لساده مشجن

فضل الصباحي جالية الامارات

عبدالسلام مبارز جمعية التجار