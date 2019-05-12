شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اللواء حمود خالد الصوفي يكشف حقيقة خبر القرار بتعينه نائباً لرئيس الجمهورية والاطاحة بعلي محسن الاحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر مصدر مقرب من اللواء/ حمود خالد الصوفي من بعض الإشاعات التي يتم تداولها في مواقع مزورة باسمه في الفيس بوك وتويتر حول شكره للرئيس هادي على تعيينه نائباً له والتي قال ان مخرجيها مصابون بداء الغباء المفرط ويفشلون حتى في تغطية أكاذيبهم برداء يستر عورتها أو حتى يمنحها فرصة الصمود لحظة قرائتها.

وقال المصدر أن الصوفي أكبر من أن يوجه الشكر على قرار ليس له وجود مضيفاً أن على هذه المطابخ ان تطمئن إلى أن الصوفي لا يطمع في وظائف أعالي البحار ولا يلهث وراء السباق على بالونات الهواء ويعرف متى تكون الوظيفة تكليفاً لخدمة وطن يئن تحت وطأة الحرب والجوع والتمزق والانهيار وغياب الدستور والقانون وقواعد الحكم الرشيد.

واختتم المصدر تصريحه بتقديم الشكر لكل الذين تلقوا الإشاعة بالوعي وبالسخرية من مروجيها مؤكداً أن ليس للصوفي في هذه الفترة أي حساب نشط في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي .

.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اللواء حمود خالد الصوفي يكشف حقيقة خبر القرار بتعينه نائباً لرئيس الجمهورية والاطاحة بعلي محسن الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.