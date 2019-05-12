قافلة غذائية من "يافع" لدعم المقاومة الشعبية في آل حميقان بالبيضاء

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سير أبناء منطقة يافع بمحافظة لحج، اليوم الأحد، قافلة غذائية لدعم ومساندة مقاتلي المقاومة الشعبية في جبهة آل حميقان بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء (وسط اليمن).
وتأتي هذه القافلة بعد أيام، من قافلة غذائية مماثلة من أبناء مدينة عدن إلى المقاتلين في ذات الجبهة.
وعبر أبناء مديرية الزاهر عن شكرهم وامتنانهم لإبناء منطقة يافع على هذه اللفتة الكريمة والتي تعبر عن عمق العلاقة بين أبناء لحج وأبناء البيضاء والمصير المشترك الذي يجمعهم في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية.
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