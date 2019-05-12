المخلافي يؤكد حرص محلي تعز تذليل أي صعوبات تعترض منظمة أطباء بلا حدود

أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، حرص السلطة المحلية على تذليل أي صعوبات تعترض سير أعمال وأنشطة منظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في المحافظة .

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بممثل بعثة أطباء بلاحدود في اليمن ، لمناقشة تسهيل أعمال المنظمة في تقديم الخدمات الإنسانية بالمحافظة .

وثمن وكيل أول الجهود التي تبذلها المنظمة في سعيها لتقديم خدماتها الانسانية والطبية لجميع ابناء محافظة تعز ,داعياً إلى ضرورة توسعة نشاط وعمل المنظمة في جميع مديريات المحافظة .

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وخلال اللقاء استمع وكيل أول المحافظة من ممثل المنظمة الى شرح عن الأعمال الإنسانية التي يقومون بها .

وثمن المخلافي جهود المنظمة وتقديمها الدعم الإنساني في ظل استمرار الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإنقلابية على محافظة تعز .

من جهته أشار قائد الشرطة العسكرية في المحافظة العميد الركن جمال الشميري إلى أن الشرطة العسكرية اتخذت عدد من التدابير الأمنية اللازمة مع الأجهزة الأمنية لتسهيل مهام العاملين في المنظمات الدولية .