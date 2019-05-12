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وكيل محافظة تعز يعقد اجتماعاً يناقش أزمة المياه في المحافظة

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اجتمع وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، اليوم الاحد ،مع مدير عام مؤسسة المياه وموظفي المؤسسة وناقش اسباب ازمة المياة بالمحافظة.

واستمع وكيل أول المحافظة في الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية، الى شرح مفصل من مدير عام المؤسسة عن آلية عمل المؤسسة والصعوبات التى تواجهها اثناء العمل والجهود التى تبذلها في تقديم الخدمات.

وشدد وكيل المحافظة  على رفع مستوي الاداء والعمل على معالجة المشاكل والصعوبات التى توجه عمل المؤسسة في تقديم الخدمات..داعياً المنظمات الدولية الداعمة والعاملة في مجال المياه الى التنسيق مع مؤسسة المياه ومكتب التخطيط للتدخل العاجل من أجل تأهيل وصيانة مشاريع وابار المياه بالمحافظة.

واكد على ضرورة تحديد قائمة بالاحتياجات الاسعافية ذات الأولوية في نطاق مؤسسة المياه والرفع بخطة المشاريع الاستراتيجية الى قيادة السلطة المحلية للعمل على معالجتها.  

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