الدبيش: نزع الالغام وانسحاب الحوثيين شرط تنفيذ الحكومة المرحلة الثانية

قال المتحدث باسم القوات المشتركة العقيد وضاح الدبيش أن القوات الحكومية لن تنفذ القوات الحكومیة المرحلة الثانیة التي علیھا والمتمثلة في (الانسحاب على مسافة 3 كم و700متر من مواقعھا) قبل التأكد

من عملیة نزع الألغام وانسحاب الحوثیین من موانئ "الحدیدة ورأس عیسى والصلیف".

وأضافت في تصريحات صحفية "راقبت فرق الأمم المتحدة الموانئ وخروج القوات العسكریة من موانئ "الحدیدة والصلیف ورأس عیسى"، مشیرة إلى أن خفر السواحل تولى مسؤولیة الأمن فیھا.