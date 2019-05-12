مقتل مواطن على يد أبنه في صنعاء لسبب مبلغ مالي

أكدت مصادر محلية في صنعاء عن مقتل مواطن على يد ابنه بسبب مبلغ مالي زهيد.
وذكرت المصادر أن عسكر حمود صالح المشرة، أقدم على قتل والده
حمود صالح المشرة.
وأضحت ان فاعل خیر أعطى خمسة عشر الف ریال یمني لوالد الجاني واثنان من عیالھ، ونشب خلاف على المبلغ بین الاب والأبناء، فقام الاب بطعن ابنھ في الرأس طعنة خفیفة وقام بطرد كافة ساكني منزلھ من نساء عیاله وزوجته وقام بإغلاق المنزل ولم ینتبھ لبقاء احد أبنائھ بداخل المنزل.
واشار المصدر الى ان ابن المجني علیھ الذي بقي بداخل المنزل قام باخذ السلاح و اطلق
مباشرة فأرداه قتيلا.
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