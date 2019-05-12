تسلَّم ميناء الحديدة.. من هو أبو علي الكحلاني ؟

رصد الخليج 365، اليوم الأحد، ظهور المدعو أبو علي الكحلاني، المرافق الشخصي لعبدالملك الحوثي والمسؤول الأمني والعسكري الأول عن الميليشيات الحوثية الانقلابية في مدينة الحديدة، يرتدى زياً مدنياً، لحظة تسلمه ميناء الحديدة، ووصف سياسيون ما تم بـ المسرحية الثانية لمليشيا الحوثى الانقلابية.



ويُعد أبو علي الكحلاني المرافق الشخصي لعبدالملك الحوثي، ومحمد عياش قحيم والوشلي، من أهم قيادات الميليشيات المتورطة في أعمال قتل وإرهاب واعتداءات على المواطنين في مدينة ومحافظة الحديدة.

ونفذت مليشيا الحوثى، خطتها، التى جاء فى بنودها، تسليم ميليشيات الحوثي باللباس المدني ميناء الحديدة لعناصرها بالزي العسكري، حيث ارتدى مشرف الميليشيات الحوثية الإيرانية في مدينة الحديدة أبو علي الكحلاني اليوم ثياباً مدنية وتسلم إلى جانب المدعو محمد قحيم والوشلي وعدد من قيادات الميليشيات الميناء من عناصرهم المسلحة".

من جانبه، قال أحمد الكوكباني، عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، فى تصريحات صحفية فى وقت سابق، إن أعضاء الفريق اجتمعوا مع الجنرال لوليسغارد بعد أن كان قد تقرر تأجيل الاجتماع إلى الغد.

وأوضح الكوكباني أن الفريق الحكومي أبلغ الجنرال لوليسغارد احتجاجه على ما سُمي الانسحاب الأحادي الجانب لميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والتي بدأت السبت تحت رقابة أممية.

واعتبر الجانب الحكومي أن ما جرى مخالف لاتفاق ستوكهولم، ولم يخضع للرقابة المشتركة من قبل جميع أطراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2451، حيث تم استبعاد الجانب الحكومي في اللجنة وهو ما يمثل خرقاً لبنود الاتفاق.

