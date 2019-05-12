مصرع قائد المنطقة الرابعة التابع للمليشيا في غارة جوية بالضالع

أفادت مصادر محلية عن مصرع قائد المنطقة الرابعة للمليشيا في غارة جوية للتحالف في جبهة الضالع. ووفقا لموقع الجيش "سبتمبر نت"،استهدفت الغارات تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية قعطبة، ومنطقة يعيس في جبهة مريس، شمالي المحافظة . وأسفرت الغارات، عن مصرع قائد المنطقة الرابعة التابعة للمليشيا الحوثية المدعو رداد يحيى العمري، مع عشرات أخرين من عناصر المليشيا، علاوة على تدمير آليات قتالية، وشاحنة على متنها اسلحة وذخيرة.

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