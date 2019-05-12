السلطات في شبوة تمنع الصرافين من تداول العملات الاجنبية

وجهت السلطات المحلية في شبوة اليوم بعدم تداول العملات الاجنبية أثناء شراء السلع سواء جملة او تجزئية.

وقامت السلطات المحلية بتعميم هذا القرار وألزمت القطاع التجاري بعدم البيع أو التأجير بالعملات الأجنبية، كما حذرت مالكي العقارات والشقق السكنية والتجارية وأصحاب المكاتب العقارية من خطورة عدم الالتزام بهذا التعميم.

وتضمن التعميم منع كتابة وتحرير عقود البيع والشراء وعقود الإيجارات دون تحديد وذكر القيمة بالريال اليمني.

وحثت الأجهزة الأمنية، في مركز المحافظة والمديريات، ضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة بواقعة عدم القبول بالعملة الوطنية، والإضرار بالاقتصاد الوطني لمعاقبتهم على وجه السرعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً للردع والمنع وعدم التكرار.