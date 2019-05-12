قيادي في الانتقالي: تقدم الحوثي نحو الجنوب حولهم إلى جثث متناثرة في الشعاب

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، أن التحرك الحوثي العسكري الأخير باتجاه الجنوب، حول المليشيات إلى جثث متناثرة في الشعاب والوديان.

وذكر شطارة على حسابه في فيس بوك، أن مليشيات الحوثي تنتحر على بوابة الجنوب، في اشارة للضالع.

لافتاً إلى أن الحوثي فقد عدد كبير من مقاتليه في الضالع، كما تم أسر اكبر عدد من كبار قادته ومليشياته.

وأضاف:" الذي استدرج الحوثي إلى الضالع أراد إظهار ضعفه وانهيار عزيمة مقاتليه ونفاذ مخزونه العسكري .. ويريد أن يكشف للعالم قوة القيادة الجنوبية سياسيا وعسكريا في الانتقالي والقائد عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن بريك وتاثيرهما على القوة العسكرية للحزام الامني والوحدات والتشكيلات التي تسطر ملاحم البطولة بكل شجاعة وحرفية عسكرية.