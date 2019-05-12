الميليشيات تقصف مواقع العمالقة في منطقة الجبلية بالتحيتا

قصفت مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأحد، مواقع قوات العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة .

وأفادت مصادر ميدانية أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع العمالقة بقذائف المدفعية ومنها قذائف B10 وقذائف الهاون بشكل مكثف .

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فقد ذكرت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع متفرقة للعمالقة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأوقات متفرقة من يومنا هذا الأحد .

ويأتي هذا التصعيد العسكري وعمليات القصف والاستهداف الحوثي في مختلف جبهات القتال في إطار خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة .