شاهد.. الإمارات توزع برادات المياه على المساجد في المحافظات المحررة

بدأت دولة الإمارات حملة توزيع "برادات المياه" على المساجد في مختلف المحافظات اليمنية المحررة التي تستهدف 500 مسجد تزامنا مع شهر رمضان الفضيل .

ونقلت وكالة وام الإماراتية عن ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن انه تم تركيب عدد من الثلاجات وخزانات المياه في مساجد مدينة عدن .. مشيرا إلى أن الحملة تستهدف توفير برادات مياه مختلفة الأحجام وخزانات مياه سعة 1000 لتر.

وتنفذ الإمارات عبر ذراعها الإنساني، هيئة الهلال الأحمر العديد من المشاريع الرمضانية في مختلف المناطق والمحافظات المحررة من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية وذلك في إطار جهودها الإنسانية ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية للقضاء على إنقلاب الميليشيات .