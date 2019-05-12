شكرا لقرائتكم خبر عن مغترب في السعودية يمجد شخصية مقربة من عبدالملك الحوثي ويسيء للمملكة من وسط مدينة الرياض..وهكذا كانت نهايته! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو لموظف لبناني عمل في السعودية لمدة 8 سنوات غضبًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد أن مجد الوافد ما يسمى أمين عام حزب الله اللبناني المصنف إرهابيا ، حسن نصر الله والذي تربطه علاقة وثيقة بعبدالملك الحوثي -كونهم يتبعون الخميني جميعا- ، وأساء الوافد للسعودية قبيل مغادرته المملكة بشكل نهائي.

فصل من العمل

ويزعم الوافد في الفيديو أن شركة مقاولات في مدينة الرياض فصلته من عمله ضمن 40 موظفًا آخرين جميعهم لبنانيون وسوريون بعد أن تلقت ضغوطًا للقيام بتلك الخطوة على الرغم من كونهم يعملون في الشركة منذ 8 سنوات ويحملون شهادات وخبرات عالية.

وتداول ناشطون الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط انتقادات حادة للوافد على إساءته لبلادهم التي عمل فيها لسنوات طويلة كما أكد هو قبل أن ينتهي عقده مع الشركة.

الوجه الحقيقي

وقال الإعلامي السعودي عناد العتيبي في تعليق على الفيديو ”(لبناني) بعد أن تم الاستغناء عن خدماته هو ومجموعة معه كحق مشروع لكل الشركات وقبل سفره ومن صالة المغادرة بالرياض كشف الوجه الحقيقي بولائه لزعيم حزب الشيطان، وأظهر الحقد الدفين تجاه السعودية التي تنعم بخيراتها“.

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وظهر المحامي عبدالرحمن اللاحم، أكثر غضبًا وقال في رده ”وبإذن الله سيتطهر تراب هذا الوطن من المرتزقة والعملاء والجواسيس، وستبني نهضتها بسواعد أولادها وبناتها وإن كره طوني وإخوانه وعشيرته..“.

ما قصرت الشركة

وعلق الكاتب والشاعر أحمد قرّان الزهراني، على إساءة الوافد اللبناني للسعودية بالقول ”عليك من الله ما تستحق أنت وأمثالك“.

وأثنى المغرد نايف مدخلي، على قرار شركة المقاولات التي فصلت الوافد اللبناني، وقال في تعليق على الفيديو ”ما قصرت الشركة المفروض يتم تكريمها“.

وقال المغرد السعودي مشعل العراك : ” لبناني في شركة مقاولات بالسعودية جلس 8 سنوات براتب عالي ببدلات بامتيازات بنعمة ما يحلم فيها و بآخر لحظاته بالسعودية وهو بالمطار صور فيديو و شوفوا وش يقول جاحد و قذر و خسيس قلعتك و خل حسن نصر الشيطان يوظفك يا حقير “.