شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي يطالب بمقاومة من يسعون إلى تقسيم اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، إلى مقاومة الساعيين إلى تقسيم اليمن. Advertisements وقال السفير ماثيو تولر:إلى أن الوحدة بالنسبة لليمنيين هي تطلع أساسي. واضاف إن أولئك الذين يسعون لتقسيم ‎#اليمن، على أُسس الدين أو القبيلة أو المنطقة أو أي أُسس آخرى يجب مقاومتهم لأنهم لا يملكون في قلوبهم مصلحة الشعب اليمني.

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