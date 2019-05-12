شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة ’’أول فيديو’’ يوثق ما حدث للحوثيين في قعطبة بالضالع بعد إعلانهم السيطرة عليها (شـــاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت المقاومة الجنوبية على حسابها في موقع التدوين المصغر "تويتر"، مقطع فيديو من سوق قعطبة بوسط المدينة، بمحافظة الضالع. ووفقًا للفيديو الذي رصده "ناس تايمز" فإن نشر هذه المقاطع يأتي لدحض الشائعات التي يرددها أبواق إيران وأعوانهم عن سيطرة مليشيات إيران على قعطبة. Advertisements

يأتي ذلك عقب احتدام المعارك في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وحشد القوات الجنوبية مقاتليها لمواجهة ميليشيا الحوثي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة صادمة ’’أول فيديو’’ يوثق ما حدث للحوثيين في قعطبة بالضالع بعد إعلانهم السيطرة عليها (شـــاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.