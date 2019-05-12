تواصل المعارك الضارية بين الجيش والمليشيا في جبهة الضالع

تتواصل المعارك بين قوات اللواء اول صاعقة والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة اخرى في جبهة الضالع.

وشنت المقاومة ولواء الصاعقة هجوما على المليشيا بمدينة قعطبة وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران كما انتشرت قوات اللواء أول صاعقة على المداخل الجنوبية والغربية والطرق الفرعية المؤدية إلى قعطبة تحسبا لأي تحركات جديدة للحوثين أو عمليات تسلل على القوات المرابطة في المواقع التي استعادها اللواء أول صاعقة وكذا التي سيطر عليها مؤخرا.

وقالت مصادر ميدانية : إن 35 من مليشيا الحوثي على الأقل قتلوا وجرح العشرات فيما أسر آخرون في معارك متواصلة منذ يومين يخوضها أبطال اللواء أول صاعقة والحزام الأمني وأفراد من المقاومة الجنوبية في مواقع عسكرية متفرقة تحاول المليشيات استعادتها.

ويواصل اللواء أول صاعقة تقدمه بحذر من الجهتين الجنوبية والغربية لمدينة قعطبة مطهرا تلك الأماكن من المليشيات وأكدت مصادر في اللواء أول: إن مليشيات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وفي السياق ذاته تسللت مجموعة من عناصر الحوثي فجر الجمعة إلى مدرسة العبارى الواقعة تحت سيطرة اللواء أول صاعقة ودارت اشتباكات عنيفة هناك انتهت بمصرع الجماعة المتسللة كلها وسقط شهيد واحد وجريحان من أفراد اللواء أول صاعقة .