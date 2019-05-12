محروس يؤكد على سعي سلطات سقطرى على تطوير القطاع السمكي

قال محافظ سقطرى رمزي محروس دعم السلطة المحلية وحرصها على تطوير القطاع السمكي بالمحافظة باعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وذكر المحافظ محروس خلال لقائه ، اليوم ، أن قيادات الجمعيات السمكية في المحافظة الى الدور الهام للجمعيات السمكية في مساندة جهود السلطة المحلية الرامية لاصلاح القطاع السمكي.

وتطرق اللقاء الى أهمية استشعار الجمعيات لدورها في خدمة المجتمع و تخفيف من معاناته و العمل على توفير متطلباته من الاسماك باسعار محدودة.