قال محافظ سقطرى رمزي محروس دعم السلطة المحلية وحرصها على تطوير القطاع السمكي بالمحافظة باعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وذكر المحافظ محروس خلال لقائه ، اليوم ، أن قيادات الجمعيات السمكية في المحافظة الى الدور الهام للجمعيات السمكية في مساندة جهود السلطة المحلية الرامية لاصلاح القطاع السمكي.
وتطرق اللقاء الى أهمية استشعار الجمعيات لدورها في خدمة المجتمع و تخفيف من معاناته و العمل على توفير متطلباته من الاسماك باسعار محدودة.
كانت هذه تفاصيل خبر محروس يؤكد على سعي سلطات سقطرى على تطوير القطاع السمكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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