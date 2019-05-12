مركز سلمان يوزع 1759 كرتون تمر على النازحين في مودية بأبين

يواصل مركز سلمان توزيع المساعدات الانسانية في المناطق المحررة حيث وزع اليوم الف و759 كرتون تمر على النازحين والأسر الفقيرة بمديريات مودية والوضيع ورصد وسرار وسباح وخنفر التابعة لمحافظة ابين والتي استفاد منها 1,759 أسرة.

فيما واصل المركز توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية الغيظة بمحافظة المهرة وشمل التوزيع 1,220 وجبة المستشفيات والنازحين و المتضررين.

ووزع المركز الف سلة غذائية على النازحين والمتضررين في منطقة سناح التابعة لمديرية الضالع بمحافظة الضالع والتي استفاد منها 6,000 فرد.