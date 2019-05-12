هاني مسهور يربط بين تفجيرات الفجيرة وهزائم الميليشيات في الضالع

ربط الكاتب الصحفي، هاني مسهور بين التفجيرات التي شهدتها إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهزائم ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ذراع إيران في اليمن، في محافظة الضالع .

وقال مسهور في تغريدة له بتويتر، "سياق الاستفزاز الايراني للسفن التجارية في خليج عمان يتصل بفشل مخطط ايران بنقل المعركة الى باب المندب" .

وأضاف "الهزيمة المذلة لأذناب ايران على يد ابطال الامارات والحزام الأمني في الضالع أجبر الايرانيين لاستهداف ميناء الفجيرة" .. مؤكداً أن ايران تختنق وتبحث عن تنفيس لحالتها البائسة جداً .

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

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وقالت الوزارة فى بيان لها، إن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارى التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أى أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أى تسرب لأى مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأكدت أن العمل يسير فى ميناء الفجيرة بشكل طبيعى وبدون أى توقف، وأن الشائعات التى تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر فى عملياته الكاملة بشكل روتيني.